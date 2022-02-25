Швейцарский франк - долгосрочное консервативное сбережение капитала - BCS Express

Вложения в швейцарский франк - долгосрочное консервативное сбережение капитала, говорится в комментарии BCS Express.

"Швейцарский франк исторически является одной из самых стабильных мировых валют благодаря устойчивости экономики Швейцарии, основанной на высокой специализации труда и идеальных условиях для бизнеса любого размера. Кроме того, являясь крупнейшим в мире переработчиком золота, а также фактической банковской и финансовой столицей Европы, страна по праву заслужила репутацию одной из надежнейших финансово-экономических систем в мире. Немаловажную роль в этом играет и длительная политическая стабильность данного государства, а также его внешнеполитический нейтралитет, - пишут эксперты инвестиционной компании. - Благодаря такой совокупности характеристик страны швейцарский франк является одной из основных защитных валют наряду с долларом. Правда, из-за относительно низкой ликвидности швейцарского франка на нашем рынке вложения в него имеют смысл в основном на долгосрочном горизонте с целью консервативного сбережения капитала".

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