"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций T-Mobile до $180

Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную стоимость акций T-Mobile со $175 до $180 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Квартальные результаты T-Mobile за 4К21 превзошли ожидания, риторика менеджмента была оптимистичной, и прогноз на 2022 год оказался очень сильным. Отметим, что менеджмент компании имеет склонность к консервативным прогнозам, поэтому, скорее всего, будет улучшать их в течение года. В консенсус на 2023 год FCF на акцию закладывается в районе $11,5. При текущих котировках форвардный мультипликатор P/FCF находится на уровне 10,5х, что мы считаем очень привлекательным для лидера рынка беспроводной связи. Более справедливым значением мультипликатора на конец 2022 года будет 16х. Мы считаем, что в цене акций эмитента остается многолетний потенциал роста, поскольку она наиболее сильный игрок в секторе беспроводной связи в США", - отмечает эксперт инвесткомпании Михаил Денисламов.

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