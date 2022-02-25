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Главная / Аналитикам / Аналитика / Инвесторам стоит обратить внимание на акции NortonLifeLock, VeriSign и Группы Позитив - BCS Express
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25 февраля 2022 года 17:16
Инвесторам стоит обратить внимание на акции NortonLifeLock, VeriSign и Группы Позитив - BCS Express
Инвесторам в настоящее время стоит обратить внимание на акции NortonLifeLock Inc., VeriSign Inc. и "Группы Позитив", считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "Мир готовится к возможной кибервойне, которая может оказаться глобальной. Это вызвало сильное оживление в котировках компаний, связанных с отражением компьютерных угроз и разработки систем цифровой защиты. На фоне общего падения некоторые "фишки" прибавляют десятки и даже более сотни процентов за день. Технически отрасль кибербезопасности имеет неплохие шансы на отскок от недавнего "дна". В числе компаний, которые не просто популярны на рынке, но и имеют хороший финансовый фундамент, можно выделить как минимум три - все они торгуются в России. Речь о прибыльных компаниях с низким долгом и надежной подушкой ликвидности. Наиболее интересные и относительно недорогие "фишки" на данный момент - NortonLifeLock, VeriSign и "Группа Позитив", - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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25 февраля 2022 года 18:36
"Финам" рекомендует покупать акции Oracle Corp. с целевой ценой $108 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста около 36,4%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Стоимостные акции Oracle могут стать интересным вложением в технологическом секторе в период повышенной... читать дальше
.25 февраля 2022 года 18:04
Вложения в швейцарский франк - долгосрочное консервативное сбережение капитала, говорится в комментарии BCS Express. "Швейцарский франк исторически является одной из самых стабильных мировых валют благодаря устойчивости экономики Швейцарии, основанной на высокой специализации труда и идеальных... читать дальше
.25 февраля 2022 года 17:42
Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную стоимость акций T-Mobile со $175 до $180 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Квартальные результаты T-Mobile за 4К21 превзошли ожидания, риторика менеджмента была оптимистичной, и прогноз на 2022 год оказался... читать дальше
.25 февраля 2022 года 16:44
"Финам" повысил рекомендации для ADR и акций TotalEnergies с "держать" до "покупать", сохранив прогнозные цены в $62,8 и 58,1 евро, что предполагает потенциал роста 18% и 21,5% от текущих уровней соответственно, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "С момента нашей... читать дальше
.25 февраля 2022 года 16:16
Котировки акций Booking Holdings сохраняют потенциал роста, прогнозная стоимость - $2700 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". Результаты Booking за четвертый квартал 2021 года, как и ожидалось, оказались достаточно уверенными. Мы позитивно оцениваем... читать дальше
.25 февраля 2022 года 15:50
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для акций EOG Resources, сообщается в обзоре. "Мы нейтрально расцениваем вышедшую отчетность EOG Resources за 4К21, чистая прибыль которой близка к оценке рынка. Сохраняем рейтинг "держать", отмечая отсутствие у компании... читать дальше
.25 февраля 2022 года 15:31
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4240-4340 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 накануне осуществил отскок. Индикатор RSI поднимается к нейтральному уровню, а MACD указывает на продолжение... читать дальше
.25 февраля 2022 года 15:10
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги TCS Group с целью 4800 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 53%, стоп-приказ: 2400 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "После распродаж 24 февраля 2021г... читать дальше
.25 февраля 2022 года 14:46
"Фридом Финанс" понизил целевую цену акций Global Blood Therapeutics до $58 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Global Blood отчиталась за четвертый квартал лучше ожиданий инвесторов по выручке, но хуже по прибыли. Убыток на одну... читать дальше
.25 февраля 2022 года 14:21
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Microsoft Corp. с целью $340 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,5%, стоп-приказ: $276,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты подчеркивают, что компания... читать дальше
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