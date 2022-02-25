"Финам" повысил рекомендации для ADR и акций TotalEnergies до "покупать"

"Финам" повысил рекомендации для ADR и акций TotalEnergies с "держать" до "покупать", сохранив прогнозные цены в $62,8 и 58,1 евро, что предполагает потенциал роста 18% и 21,5% от текущих уровней соответственно, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"С момента нашей рекомендации "держать" от 16 февраля котировки ADR TotalEnergies снизились почти на 8% преимущественно из-за эскалации конфликта вокруг Украины, так как французский мейджор является акционером "НОВАТЭКа" и участвует в его СПГ-проектах. При этом санкции не затронули российскую отрасль СПГ, а CEO TotalEnergies заверил, что деятельность в России продолжается в штатном режиме. На этом фоне мы полагаем, что перспективы французского нефтяника по-прежнему позитивны, а его акции после коррекции стали интересны для покупок", - указывает эксперт Сергей Кауфман.

TotalEnergies - один из крупнейших нефтегазовых мейджоров в Европе. Компания занимается добычей и переработкой нефти и газа, производством СПГ, а также активно развивает направление ВИЭ.

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