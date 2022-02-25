Котировки акций Booking сохраняют потенциал роста - "Фридом Финанс"

Котировки акций Booking Holdings сохраняют потенциал роста, прогнозная стоимость - $2700 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

Результаты Booking за четвертый квартал 2021 года, как и ожидалось, оказались достаточно уверенными. Мы позитивно оцениваем перспективы бизнеса компании, несмотря на незначительное падение посещаемости ресурса в США (по данным Statista). Общая сумма бронирований у Booking превышает показатели конкурентов. Наша цель по акции компании - $2700 за штуку", - отмечают эксперты.

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