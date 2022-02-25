S&P 500 проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 4240-4340п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4240-4340 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 накануне осуществил отскок. Индикатор RSI поднимается к нейтральному уровню, а MACD указывает на продолжение развития "медвежьего" тренда, не демонстрируя сигнала к развороту. Среднесрочный тренд сохраняет нисходящую направленность в преддверии ужесточения финансовых условий", - отмечают эксперты.

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