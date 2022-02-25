"Фридом Финанс" понизил целевую цену акций Global Blood до $58

"Фридом Финанс" понизил целевую цену акций Global Blood Therapeutics до $58 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Global Blood отчиталась за четвертый квартал лучше ожиданий инвесторов по выручке, но хуже по прибыли. Убыток на одну акцию составил $1,36, что оказалось ниже прогнозов на 20,4%. Компания продолжает коммерциализацию своего основного препарата, однако не демонстрирует улучшения динамики назначений. Выручка эмитента достигла $56 млн (+18% кв/кв, +35,8% г/г), на 1,3% превысив консенсус аналитиков. Продажи компании обеспечиваются исключительно за счет поступлений от реализации единственного одобренного препарата Oxbryta. По состоянию на конец 2021г на счетах Global Blood оставалось $734,8 млн денежных средств и их эквивалентов, что достаточно для финансирования операционной деятельности компании на горизонте двух-трех лет. Мы оцениваем отчет компании нейтрально, понижаем таргет по бумаге GBT до $58 и сохраняем рекомендацию "покупать", - пишет аналитик Илья Зубков.

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