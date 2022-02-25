Пора покупать акции РФ с низкой долговой нагрузкой и максимальным качеством бизнеса - "Солид Брокер"

Пора покупать акции РФ с низкой долговой нагрузкой и максимальным качеством бизнеса, полагают эксперты "Солид Брокер".

Самые жёсткие ограничения коснулись государственных банков ВТБ, "Открытие", опорного для "Ростеха" Новикомбанка и частного Совкомбанка - они попали в SDN-лист. Сбербанк и его дочерние организации лишились возможности любых операций с американскими контрагентами. Ряду других крупных банков, включая Альфа-банк и Газпромбанк, а также ведущим госкомпаниям отрезали доступ на рынки зарубежного капитала. Нужно понимать, что жизнь российского рынка акций продолжается после сокрушительного вчерашнего нокдауна. Из всех компаний пока больше всех пострадает ВТБ, но даже для него текущие санкции не смертельны. По всем остальным компаниям они проходят "по касательной". Наша рекомендация - покупать на свободные деньги российский рынок. Акцент должен быть на компаниях с низкой долговой нагрузкой и максимальным качеством бизнеса", - пишут аналитики инвесткомпании.

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