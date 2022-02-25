Акции Evraz наиболее привлекательны в секторе производителей стали РФ - "Атон"

Акции Evraz наиболее привлекательны в секторе производителей стали РФ, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Атон".

"Evraz в последний раз опубликовал результаты, полностью включающие в себя показатели "Распадской", которая должна быть выделена чуть позднее в этом году. Отчетность за 2П21 оказалась сильной: EBITDA выросла на 41% п/п до $2,9 млрд - в рамках консенсуса. Мы сохраняем оптимистичную позицию по стальному сектору и считаем Evraz наиболее привлекательной акцией среди российских производителей стали. Мы считаем, что Evraz, который торгуется по спотовому мультипликатору EV/EBITDA 1,3x по сравнению с более дорогими НЛМК и "Северсталью", имеет потенциал переоценки в 15-20%, как только начнет проявляться позитивный эффект выделения "Распадской". Рекомендованные дивиденды в $0,5 на акцию - самые высокие в секторе (доходность 22%)", - пишут аналитики Андрей Лобазов и Мария Федорова.

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