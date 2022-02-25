Идея дня: акции Сбербанка привлекательны для покупок - "ВТБ Мои Инвестиции"

После объявления о мерах поддержки валютного рынка представляются интересными акции Сбербанка, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

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