Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ неизбежно - "Велес Капитал"

Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ неизбежно, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Доллар в первой половине дня на максимуме поднимался до 89,6 руб./$1. После выхода на валютный рынок ЦБ с валютными интервенциями курс скорректировался и какое-то время оставался чуть ниже 83 руб./$1. К окончанию рабочего дня пара доллар/рубль консолидировалась в диапазоне 85-86руб./$1, а в целом российская валюта теряла более 5%", - напоминает эксперт.

Помимо объявления о проведении валютных интервенций, ЦБ также принял решение расширить ломбардный список и провести операции РЕПО по предоставлению рублевой ликвидности. Аукцион РЕПО o/n пользовался повышенным спросом: из лимита в 1 трлн руб. банки забрали 874,1 млрд руб. по средневзвешенной ставке 9,72% годовых, вероятно, готовясь к масштабному оттоку ликвидности из-за панических настроений клиентов, считает аналитик. Также регулятор запретил короткие продажи на локальном рынке и разрешил кредитным организациям использовать для переоценки акций и облигаций котировки от 18 февраля до 31 декабря текущего года (ранее до 1 октября).

"Пока регулятор выбрал наиболее оперативный инструмент для поддержания рубля в виде валютных интервенций, - отмечает Кравченко. - С учетом рекордного объема накопленных валютных резервов данный инструмент можно использовать на протяжении необходимого периода времени, пока не снизится градус геополитической напряженности. Из числа других инструментов по стабилизации рубля регулятор может прибегнуть к предоставлению валюты через операции своп и РЕПО. Также в списке инструментов финансовых властей - продажа валютной выручки крупными экспортерами, которая может осуществляться в административном порядке. Резкое повышение ключевой ставки пока остается самым негативным вариантом для экономики и финансовой системы, однако дальнейшего ужесточения процентной политики, похоже, не избежать".

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