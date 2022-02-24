Акции оборонных компаний, скорее всего, будут фаворитами на торгах четверга в США - "Открытие Инвестиции"

Акции оборонных компаний, скорее всего, будут фаворитами на торгах в США в четверг, считает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

"Основной идеей торгов в четверг на американском фондовом рынке является геополитическая ситуация и связанные с ней риски. В фаворитах дня могут быть оборонные компании, а вот среди аутсайдеров окажутся "акции роста", - указывает Кочетков в комментарии.

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