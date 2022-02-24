"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Endesa

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Endesa с прогнозной ценой 22,21 евро, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Испанская электроэнергетическая компания Endesa опубликовала результаты за четвертый квартал и весь 2021 год во вторник, 22 февраля. Годовая выручка компании составила 20,9 млрд евро (+18,8% г/г), а скорректированная чистая прибыль на акцию - 1,36 евро (+4,6% г/г). Последний квартал оказался для Endesa наименее удачным, главной причиной этого стал энергетический кризис, который поспособствовал увеличению стоимости покупной э/э почти в 6 раз по сравнению с 4К20, а также росту топливных расходов на 138% г/г, - отмечает эксперт инвесткомпании Александр Ковалев. - Тем не менее мы считаем, что по мере выхода экономики ЕС из энергокризиса перспективы эмитента продолжат улучшаться. Коэффициент EV/EBITDA для компании выглядит очень низким (6,57 на горизонте LTM при медиане по сектору в 9,83), что обуславливается сильной просадкой акций осенью 2021 года, после которой котировки по-прежнему не восстановились".

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