"Фридом Финанс" рекомендует "держать" акции Rio Tinto

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют "держать" акции Rio Tinto с прогнозной стоимостью на уровне $78 за за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Австралийская горнодобывающая компания Rio Tinto 23 февраля представила квартальную отчетность, которая оказалась несколько хуже ожиданий. В то же время эмитенту удалось сократить долг, и он объявил о выплате рекордных промежуточных дивидендов. Акции Rio Tinto в настоящее время торгуются около исторических максимумов, что является следствием высоких цен на реализуемые компанией металлы. Считаем этот инструмент интересным для инвесторов, которые рассчитывают на высокую дивидендную доходность. В то же время предупреждаем о рисках, связанных с волатильностью цен на железную руду. По этой причине во второй половине прошлого года акции компании падали на 35%. Наша рекомендация - "держать" при целевой цене $78 за бумагу", - указывают эксперты инвесткомпании.

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