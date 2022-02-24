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24 февраля 2022 года 16:02
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Pinterest с целью $17
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Pinterest Inc. с целью $17 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27,31%, стоп-приказ: $26, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Общий новостной фон указывает на продолжение нисходящего движения исходя из ожиданий повышения процентных ставок. Геополитическая ситуация также может оказать существенное влияние на цены акций всех американских компаний", - отмечают эксперты. "С технической точки зрения нисходящая тенденция продолжается, пробит следующий уровень поддержки. При продаже на 9% от портфеля и постановке стоп-приказа на уровне $26 риск на портфель составит 1%", - указывают в "Финаме". Pinterest Inc. - социальный интернет-сервис, фотохостинг, позволяющий пользователям добавлять в режиме онлайн изображения, помещать их в тематические коллекции и делиться ими с другими пользователями. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-PINTEREST-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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