Котировки нефти обладают потенциалом роста до $120/барр. - "Финам"

Котировки нефти марки Brent обладают потенциалом роста до $120 баррель в случае нарушения поставок сырья в Европу, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Ситуация с конфликтом на Украине пошла по самому жесткому сценарию. Поэтому сейчас мы видим сильный рост цен на нефть, котировки нефти марки Brent превысили круглую отметку $100 за баррель. Если будут нарушены поставки сырья в Европу (высокая вероятность), то ценник нефти марки Brent может подняться и до $120 баррель. Стохастик на дневном графике указывает на то, что краткосрочно цены на нефть могут еще вырасти", - отмечает эксперт в комментарии.

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