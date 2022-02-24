"Финам" рекомендует покупать акции Home Depot с целью $427,84

"Финам" рекомендует покупать акции Home Depot Inc. с целевой ценой $427,84 за штуку, что предполагает потенциал роста 38,7% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Home Depot увеличил выручку в IV квартале 2021г на 10,7% г/г до $35,7 млрд, сопоставимые продажи выросли на 8,1% г/г. Чистая прибыль в IV квартале составила $3,35 млрд, или $3,21 (+21,1% г/г) на разводненную акцию, что оказалось выше ожидаемых $3,19 на акцию. По итогам 2021 фингода продажи Home Depot выросли на 14,4% г/г до рекордных $151,16 млрд/ Home Depot увеличил квартальный дивиденд до $1,9 (+15%) на акцию, сумма годового дивиденда составит $7,6. Дивдоходность - 2,5%", - отмечается в комментарии.

После публикации отчетности акции компании снизились в стоимости: рынок оказался разочарованным прогнозами компании по росту выручки в 2022 ф.г.

"Однако мы хотим отметить, что прогноз небольшого роста продаж происходит на фоне высокой базы: в 2021 ф.г. выручка выросла на 14% г/г, а в 2020 ф.г. на 20% г/г. Таким образом, мы оцениваем отчетность и прогноз на следующий год нейтрально, снижение роста выручки было заложено в нашу оценку. Мы считаем, что стоимость акций Home Depot неоправданно снизилась вслед за рыночной коррекцией. При стабилизации и развороте рынка, Home Depot может стать интересной инвестиционной идеей, советуем добавить акции в свой watch list", - пишет аналитик Анна Буйлакова.

Home Depot Inc. является крупнейшим в США владельцем сети розничных магазинов, реализующих товары и инструменты для дома, строительства и улучшения жилья.

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