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24 февраля 2022 года 14:10
S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4180-4230п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4180-4230 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 продолжил снижение, преодолев зону поддержки, расположенную в районе 4230 пунктов. Индикаторы RSI и MACD указывают на развитие краткосрочного "медвежьего" тренда. В ближайшей перспективе бенчмарк может протестировать уровни поддержки по линиям Фибоначчи. Не исключается возможность отскока от локальных минимумов, однако среднесрочный тренд сохраняет нисходящую направленность в преддверии ужесточения финансовых условий", - отмечают аналитики. Эксперты подчеркивают, что геополитическая напряженность находится в центре внимания инвесторов, и она же подталкивает цены на нефть в область трехзначных значений. Резкий всплеск интереса участников торгов к покупке золота может сохраниться в ближайшие торговые дни. По мнению стратегов инвесткомпании, предстоящая сессия будет характеризоваться высокой волатильностью ввиду сохранения неопределенности на сырьевых рынках. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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