Дивдоходность акций Evraz за 2021г может составить 16,9% - "Велес Капитал"

Дивидендная доходность акций Evraz за 2021г может составить 16,9%, сообщается в комментарии "Велес Капитала".

"25 февраля Evraz представит финансовые результаты за II полугодие 2021г. Мы ожидаем, что выручка компании вырастет на 66% г/г, до $7897 млн, благодаря росту цен реализации стальной и угольной продукции. EBITDA увеличится в 2 раза, до $2258 млн, рентабельность составит 30,8%. Во II полугодии 2021г Evraz получит свободный денежный поток на уровне $1334 млн. Согласно нашим расчетам, финальный дивиденд составит $0,39 на акцию с доходностью 16,9%", - пишет аналитик инвесткомпании Василий Данилов.

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