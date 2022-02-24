"Финам" подтверждает целевую цену акций Palo Alto Networks на уровне $673,88 на конец 2022г, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Глобальный лидер в области кибербезопасности Palo Alto Networks опубликовал ожидаемо сильный отчет за II квартал 2022 фискального года с окончанием 31 января. Квартальная выручка компании увеличилась на 30% г/г до $1,3 млрд по сравнению с $1 млрд во II квартале прошлого фискального года. Показатель оказался выше консенсус-прогноза ($1,28 млрд) и выше собственных ожиданий компании ($1,265-1,285 млрд). Объем текущих заказов показал прирост на 32% г/г до $1,6 млрд по сравнению с $1,2 млрд во II квартале прошлого фискального года", - отмечает аналитик Ксения Лапшина.

Также Palo Alto повысила прогнозы по ключевым финансовым показателям на 2022 фискальный год. Ожидания по выручке были повышены с $5,35-5,40 млрд до $5,425-5,475 млрд, а ожидания по объему текущих заказов - с $6,68-6,73 млрд до $6,80-6,85 млрд.

"Топ-менеджмент подчеркнул, что Palo Alto во II квартале продемонстрировала высокие темпы роста в каждом из трех сегментов за счет высокого спроса на решения для кибербезопасности со стороны организаций в условиях перехода на гибридное облако и гипермасштабируемую облачную инфраструктуру. По итогам торговой сессии 23 февраля акции Palo Alto подросли на 0,4% до $477,61, хотя в моменте цена поднималась до $511,36 (+7,5% к цене закрытия 22 февраля). Мы подтверждаем целевую цену по акциям Palo Alto Networks на уровне $673,88 на конец 2022 года", - указывает эксперт "Финама".

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