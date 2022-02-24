Короткие ОФЗ отражают риск возможного экстренного повышения ставки ЦБР - ПСБ

Короткие ОФЗ отражают риск возможного сильного экстренного повышения ключевой ставки Банка России, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Динамика рынка ОФЗ в ближайшие дни будет зависеть от геополитических рисков и возможных новых санкций. Ослабление рубля и рост страновых рисков усиливают инфляционное давление. Для повышения привлекательности рублевых депозитов ЦБР может повысить ключевую ставку выше ранее среднего прогнозного диапазона на текущий год 9-11% (не исключаем проведение внепланового заседания), - отмечает эксперт ПСБ. - В четверг утром короткий выпуск ОФЗ 26209 с погашением 20.07.2022 года торгуется с доходность 16,7-17,4%, ОФЗ 26211 с погашением 25.01.2023 года - с доходностью 13,9-15,6%, 10-летние ОФЗ торгуются в диапазоне 11,5-12,0% годовых. Ожидаем, что доходность коротких ОФЗ стабилизируется около нового уровня ключевой ставки, который пока сложно спрогнозировать. Длинные ОФЗ, на наш взгляд, справедливо отражают ожидания более низких ставок за горизонтом 2023 года".

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