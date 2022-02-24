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24 февраля 2022 года 11:02
"Финам" повысил рекомендацию для акций Газпром нефти до "покупать"
"Финам" 22 февраля повысил рекомендацию для акций "Газпром нефти" с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне 542,8 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Акции "Газпром нефти", как и весь российский рынок, оказались под существенным давлением из-за тяжелой ситуации вокруг Украины. На данный момент введение новых санкций выглядит практически неизбежным, однако мы полагаем, что ограничение против экспорта российской нефти маловероятны из-за ее слишком высокой доли на мировом рынке. На этом фоне мы считаем нефтегазовый сектор в целом и акции "Газпром нефти" в частности привлекательными для покупки в расчете на отскок после стабилизации. Повышение рекомендации связано со снижением акций нефтяника из-за геополитической напряженности, хотя, на наш взгляд, нефтегазовый сектор будет страдать от ее возможных последствий в последнюю очередь", - пишет аналитик Сергей Кауфман. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМНЕФТЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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