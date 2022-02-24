Вероятность подъема цены золота к $1960/унц. высока - BCS Express

Вероятность подъема цены золота к уровню $1960 за тройскую унцию достаточно высокая, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

Начало специальной военной операции России в Донбассе приводит к росту спроса на золото, отмечает аналитик инвестиционной компании. "Фактор монетарного ужесточения центробанков, который ранее ограничивал покупательный сентимент в золото, уходит на второй план. Биржевая конъюнктура текущего острого момента обуславливает раскрытие защитной функции данного финансового актива", - обращает внимание он.

"Техническая картина инструмента лишь отражает фундаментальные реалии - котировки прорвали сопротивление на $1910, и оно переходит в разряд поддержки. К европейскому открытию рынков торги проходят в области $1940 за тройскую унцию. Вероятность движения к сопротивлению на $1960 достаточно высокая. Выше только психологическая планка в $2000 и исторический максимум, показанный в августе 2020 года, у $2075. Но вот с последней отметкой пока все же сохраняется неопределенность. Ведь геополитический кризис приводит и к резкому росту энергоносителей на фоне рисков перебоя поставок сырья, что еще больше раскручивает страновую инфляцию, играя на руку "ястребам" ФРС", - пишет Зельцер.

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