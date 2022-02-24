BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Tesla с целью $890

BCS Express 22 февраля открыл торговую идею "покупать акции Tesla с целью $890 за штуку" с горизонтом инвестирования 4 месяца. Цена входа: от $810, потенциальная доходность: 9,9%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперт Оксана Холоденко указывает на следующие факторы привлекательности акций компании:

- Просадка акций создала интересную возможность для покупок. Акции находятся в районе 200-дневной скользящей средней. В районе $800-770 по бумагам проходит зона статической поддержки. Ближайшее сопротивление - $880-900.

- Отчетность за IV квартал оказалась сильной. Выручка выросла на 65% г/г и достигла $17,71 млрд. Чистая прибыль по non-GAAP достигла рекордных $2,87 млрд или $2,54 на акцию. Рост составил 218% (г/г).

- Согласно прогнозу Refinitiv, в ближайшие 12 мес. прибыль на акцию может вырасти на 70,2%, а выручка - на 62,8%. Долгосрочный прогноз предполагает увеличение EPS на 21,7% в ближайшие 5 лет, среднем в год. Это выше медианных значений по группе сопоставимых компаний. Tesla планирует, что в 2022г число поставок электромобилей достигнет как минимум 1,4 млн, это будет предполагать рост более чем на 50% (г/г).

- Общие драйверы роста в долгосрочной перспективе - растущая обеспокоенность защитой окружающей среды, господдержка "зеленых технологий", снижение цен на аккумуляторы. Точки роста - развитие технологий беспилотника, китайское направление.

- Согласно сообщениям в СМИ, Tesla может работать над собственным магазином приложений, который позволит владельцам электромобилей загружать и устанавливать приложения, как на смартфонах Apple или Android. новые сообщения на тему магазина могут привести к росту акций TSLA.

- Медианный таргет аналитиков на 12 мес. - $1035. Это предполагает примерно 27% потенциал роста от уровня вторника, 22.02.22. С ноября консенсус вырос с $860.

- Исторически высокая волатильность бумаг по сравнению с общим рынкоМ. Показатель бета за 5 месяцев равен 2. При прочих равных условиях, при росте S&P 500 на 1 акции Tesla растут на 2, и наоборот при падении. Это благоприятный момент в случае отскока американского рынка акций.

Вероятные риски, по мнению эксперта, это конкуренция в индустрии и общий риск дальнейшего снижения американского рынка акций.

Tesla - лидер и один из первопроходцев на рынке электромобилей. Доля компании на американском рынке составляет 2,3%.

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