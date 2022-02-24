Котировки нефти могут подняться выше $105/барр. в ближайшее время - ПСБ

Котировки нефти марки Brent могут подняться выше $105 за баррель в ближайшее время на фоне геополитической напряженности, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утром четверга стоимость барреля нефти марки Brent превысила $100 за баррель на фоне начала спецоперации России на Донбассе. Мы полагаем, что геополитическая премия в нефтяных котировках останется высокой ввиду перспективы заметного ужесточения антироссийских санкций. Допускаем, что котировки нефти марки Brent в четверг останутся в диапазоне $95-105 за баррель, тяготея к его верхней границе. Риски ухода выше выглядят высокими", - пишет начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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