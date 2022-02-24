Акции Medtronic интересны для среднесрочных покупок - BCS Express

Акции Medtronic PLC в целом интересны для среднесрочных покупок, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Один из крупнейших производителей медицинского оборудования Medtronic отчитался за IV квартал 2021 года. Результаты оказались смешанными. Учитывая фундаментальную картину, рекомендую рассматривать акции Medtronic для среднесрочных покупок при появлении точек входа на технической картине. Восстановление спроса после пандемии будет способствовать росту котировок бумаги. Годовая дивидендная доходность в 2,4% станет дополнительным бонусом к потенциальному росту цены акций", - отмечает аналитик инвестиционной компании.

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