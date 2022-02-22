"Атон" подтверждает рейтинг акций "Роснефти" на уровне "выше рынка", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Ключевые цели стратегии развития "Роснефти" до 2030 года - сокращение углеродного следа, операционное лидерство и повышение эффективности, что должно позволить увеличить FCF компании более чем в два раза к 2030г против среднего значения в 814 млрд руб. в 2018-2020гг. Мы приветствуем усилия компании по достижению нулевых прямых и косвенных энергетических выбросов, поскольку вопросы углеродной нейтральности сейчас находятся в центре внимания многих стран мира. Мы сохраняем рейтинг "выше рынка" по "Роснефти", которая торгуется с EV/EBITDA 2022П 3,1x и предлагает инвесторам надежную комбинацию роста и дивидендов", - пишут аналитики Андрей Лобазов и Мария Федорова.

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