"Финам" повысил рекомендацию для акций Morgan Stanley до "покупать"

Аналитики "Финама" повысили рекомендацию для акций Morgan Stanley с "держать" до "покупать" и подтвердили их целевую цену до $113,1 на конец 2022г, что предполагает потенциал роста 18,5%, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Morgan Stanley на позитиве завершил 2021г, показав заметный рост выручки и прибыли. В 2022г мы ждем умеренного ослабления финпоказателей из-за эффекта высокой базы прошлого года, однако положительно оцениваем долгосрочные перспективы банка и рассчитываем, что он продолжит выигрывать от улучшения экономической ситуации в США и мире. После заметной коррекции вместе с "широким" рынком акции Morgan Stanley, на наш взгляд, выглядят привлекательно для покупки", - отмечает аналитик Игорь Додонов.

Morgan Stanley - крупный международный финансовый холдинг с упором на инвестбанковские услуги и услуги управления капиталом. Банк обладает крупнейшим в мире брокерским бизнесом, а также является лидером по количеству организуемых IPO.

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