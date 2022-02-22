Дивиденды будут оказывать поддержку котировкам акций Williams Companies - "Фридом Финанс"

Высокая дивидендная доходность будет подстегивать котировки акций Williams Companies к росту вплоть до даты отсечки, полагает аналитик "Фридом Финанс" Сергей Пигарев.

Американская газовая компания Williams Companies отчиталась за IV квартал 2021г, превзойдя общерыночный прогноз по выручке и скорректированной прибыли, отмечается в комментарии. Эмитенту также удалось снизить чистый долг и повысить дивиденды. Квартальная выручка компании увеличилась на 55,7% г/г, до $3257 млн, благодаря росту цен на природный газ и СУГ, рекордным объемам сбора голубого топлива - 14 млрд куб. футов в сутки (МКФ/сут), а также максимальным показателям законтрактованных транспортных мощностей - 23,8 МКФ/сут. Продажи сырья в 2021г составили $4536 млн (+171% г/г). Скорректированная чистая прибыль достигла $476 млн (+24,6% г/г), EPS увеличилась до $0,39, превысив консенсус на 14,7%.

"По итогам квартала совет директоров Williams Companies увеличил дивиденды на 3,7%, до $0,425 на акцию, что соответствует доходности 5,7% годовых к текущим котировкам (отсечка - 10 марта, выплата - 28 марта). Операционный денежный поток в текущем году позволит компании финансировать капитальные затраты и выплаты акционерам без привлечения дополнительного долга. Мы нейтрально оцениваем квартальные результаты компании. На наш взгляд, акции Williams Companies справедливо оценены на текущих стоимостных уровнях. Высокая дивидендная доходность будет подстегивать котировки WMB к росту вплоть до даты отсечки", - отмечает Пигарев.

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