S&P 500 проведет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 4290-4410п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую во вторник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4290-4410 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 движется к зоне поддержки, расположенной в районе 4230-4300 пунктов. Индикаторы RSI и MACD свидетельствуют о развитии краткосрочного "медвежьего" тренда. В ближайшее время бенчмарк может протестировать уровень поддержки по линиям Фибоначчи на отметке 4230 пунктов", - отмечают эксперты.

Аналитики напоминают, что в этот вторник будут опубликованы февральские данные индексов:

- потребительской уверенности (консенсус: 109,8 против 113,8 за январь);

- менеджеров по снабжению в промышленности от Markit (консенсус: 55,5 пунктов против 55,5 за январь);

- менеджеров по снабжению в сфере услуг от Markit (консенсус: 52,6 против 51,2 за январь).

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