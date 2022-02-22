BCS Express назвал топ-5 акций США на текущую неделю

Аналитики BCS Express назвали топ-5 американских компаний, акции которых интересны на текущей неделе. В частности, это Barrick Gold, Altria, Verizon, Home Depot и eBay, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты сохраняют в качестве ставки на рост золота акции канадской Barrick Gold Corporation. "Цены на спотовое золото пытаются закрепиться выше $1900, удерживаясь в районе максимумов почти за год, - пишут они. - Спрос на защитный металл повысился на фоне геополитической обстановки. Кроме того, инфляция в США в январе достигла максимумов за 40 лет, поднявшись к 7,5%. Центробанки обещают ускорить борьбу с ней, но пока ставки остаются на низких уровнях".

Табачный бизнес - рискованная история на долгосрочном горизонте, однако среднесрочно может выступать защитным активом, полагают в BCS Express. Акции табачных компаний традиционно платят высокие дивиденды. Более половины бумаг Altria Group Inc. и Philipp Morris принадлежат институционалам, что развенчивает миф о крайне негативном отношении к индустрии. Большая доля институциональных инвесторов может быть условной гарантией стабильности дивидендных выплат и даже их увеличения. По акциям Altria дивидендная доходность cоставляет 7%.

"Verizon Communications является представителем сектора телекоммуникаций, традиционно ассоциирующегося с высокими дивидендами, - отмечают стратеги инвесткомпании. - Дивидендная доходность по бумагам компании находится на уровне 4,8%. Относительно консенсус-прогноза есть потенциал порядка 13%. Драйверами роста выступают: стабильные дивиденды на уровне выше рынка, продолжение развертывания 5G и внедрение интернета вещей (IoT). Несмотря на общее давление на рисковые активы ввиду геополитики, перспектив роста ставок в США, отдельные бумаги могут демонстрировать позитивную динамику на квартальных отчетах".

Новая торговая идея недели - Home Depot Inc. - розничная сеть, продающая строительные материалы, товары для ремонта дома, товары для сада. Котировки акции HD находятся в долгосрочном растущем тренде, указывают эксперты. Компания отчитается во вторник за IV квартал.

"Акции компании относят к акциям стоимости, но рост выручки при этом она демонстрирует на уровне 18%, - отмечается в комментарии. - Дивидендная доходность составляет 1,9%. В 2021г Home Depot выкупила свои акции на $10,2 млрд. По анонсированной ранее программе обратному выкупу подлежат акции на общую сумму $14,5 млрд. Аналитики позитивно смотрят на долгосрочные перспективы Home Depot. Консенсус-прогноз находится на уровне $417, что предполагает апсайд порядка 20%".

"Акции американского интернет-ритейлера eBay Inc. просели от октябрьских максимумов на 32%, - констатируют эксперты BCS Express. - В среду после закрытия он отчитается за IV квартал. В условиях перспектив роста ставок в США, даже среднесрочно позиции в бумаге вызывают сомнения в целесообразности, однако краткосрочно, при поддержке отчетности, котировки могут показать рост. Компания превзошла оценки аналитиков по продажам в предыдущие два квартала, и в целом по форвардному P/E оценивается заметно ниже американских конкурентов. Отраслевые аналитики видят потенциал по консенсус-прогнозу на долгосрочном горизонте порядка 40%, но при средней рекомендации "держать.

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