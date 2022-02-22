"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Северстали с целью 1800 руб

"КИТ Финанс Брокер" позитивно оценивает финансовые результаты "Северстали" за 2021г и рекомендует покупать акции компании с целевой ценой 1800 руб. за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Выручка за год увеличилась на 69% по сравнению с прошлым годом - до $11,6 млрд, благодаря росту продаж и увеличению средних цен реализации. На этот раз рост продаж главным образом произошел за счет внутреннего рынка. Чистая прибыль "Северстали" составила $4,1 млрд, увеличившись на 301% год к году. В результате свободный денежный поток составил $3,5 млрд - это на 322% больше, чем годом ранее. Таким образом, результаты металлурга вышли в рамках наших ожиданий. Ждём сохранения положительной динамики финпоказателей на фоне высоких цен на сталь и ослаблении рубля. Кроме этого, совет директоров металлурга рекомендовал квартальные дивиденды за IV кв. 2021г в размере 109,81 руб. Текущая дивидендная доходность акций составляет 6,7%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 31 мая 2022г", - пишет аналитик Дмитрий Баженов.

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