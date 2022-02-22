"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Palo Alto Networks с целью $570 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: $445, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"22 февраля Palo Alto Networks представит финансовую отчетность за IV квартал 2021 года. Ожидается роста выручки до $1,28 млрд и прибыли на акцию $1,65. При лучшей отчетности и благоприятных прогнозах на I квартал 2022 года рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения бумага находится на сильном уровне поддержки. Рекомендуем открывать позицию от текущих уровней. При покупке на 6% и выставлении стоп-заявки на уровне $445 риск на портфель составит 0,30%", - указывают аналитики "Финама".

Palo Alto Networks - американская компания, оказывающая услуги в области информационной безопасности. Занимается разработкой межсетевых экранов и облачных решений.

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