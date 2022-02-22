Нефтяные цены могут продолжить рост в краткосрочной перспективе - "Финам"

Нефтяные котировки могут продолжить рост в краткосрочной перспективе, в среднесрочной перспективе цены скорректируются вниз, говорится в комментарии "Финама".

"В начале 2022 года на мировом рынке нефти имело место сочетание ряда значимых рыночных и геополитических факторов, которые привели к сильному росту цен на нефть. Ожидаемого профицита сырья на рынке нефти пока не случилось, поэтому котировки сырья краткосрочно могут продолжить рост, хотя в среднесрочной перспективе баланс будет восстановлен и цены скорректируются вниз. По нашему мнению, котировки нефти марки Brent вблизи уровня в $100 за баррель являются неустойчивыми. Все значимые факторы, влиявшие на рост котировок, уже включены в рынок. Новые максимумы в ценах можно ожидать в ситуации накала рисков из-за геополитики", - отмечает ведущий аналитик Александр Потавин.

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