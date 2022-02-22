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22 февраля 2022 года 12:49
BCS Express рекомендует держать акции JPMorgan
Аналитики BCS Express рекомендуют держать акции JPMorgan Chase & Co., сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Диверсифицированная структура бизнеса позволяет JPMorgan Chase стабильно показывать рентабельности капитала выше среднего уровня по сектору. Причем независимо от роста-снижения ставок - при растущих ставках увеличивается процентный доход, а при падающих - комиссионный. Кредитный бизнес маржинальный и качественный. Банк зарабатывает в среднем 12% на 450-миллиардный кредитный портфель (8 п.п. - процентный доход и 4 п.п. - комиссионный). Как минимум половина кредитного портфеля - залоговые кредиты (ипотека и автокредиты). ROE сегмента в 2021 году достигла 44%", - отмечает эксперт Егор Дахтлер. Корпоративно-инвестиционный банк заработал рекордные 26% на капитал в 2021 году, констатирует аналитик. Высокая волатильность обеспечила скачок доходов от трейдинга в 2021 году (+31% к предкризисному 2019 году). Рост выручки от инвестбанковского подразделения (сегменты ECM, DCM, M&A) составил 76% (против 2019 года). Сегменты "Корпоративное кредитование" и "Управление активами" также продемонстрировали существенный рост рентабельности бизнеса: ROE бизнесов на максимумах (22 и 32% соответственно), указывает Дахтлер. "Банк торгуется по 1,6х капитала, что соответствует среднему уровню в американском банковском секторе. Снижение рентабельности капитала к докризисным значениям (рост ставок, с одной стороны, ведет к снижению активности в инвестбанковском бизнесе, с другой - к нормализации комиссионных доходов) будет способствовать возврату рентабельности к нормализованному докризисному уровню - ROE 11-13%. Мы оцениваем справедливый P/B в 1,7х, вблизи текущих значений, потенциал роста - 4%, рекомендация - "держать", - отмечает аналитик BCS Express. Также эксперт инвесткомпании указывает на основные риски для эмитента: риск ухудшения общей экономической конъюнктуры и регуляторные риски. JPMorgan Chase & Co. - крупнейший финансовый холдинг в США с активами более $3,7 трлн (17% банковского сектора США). Бизнес банка разделен на четыре основных сегмента: розничный бизнес (обслуживание индивидуальных клиентов), корпоративно-инвестиционный бизнес (CIB), корпоративное кредитование, управление активами и благосостоянием. Холдинг присутствует в 100 странах мира. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-JPMORGAN-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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