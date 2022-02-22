Риски ухода курса рубля выше 81 руб./$1 остаются - Банк "Санкт-Петербург"

Риски ухода курса рубля к доллару выше 81 руб./$1 пока остаются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Геополитические новости продолжат определять динамику российских активов во вторник - особенно инвесторы будут следить за судьбой запланированных переговоров и за подробностями новых санкций. Риски дальнейшего роста курса пары доллар/рубль выше 81 руб./$1 остаются высокими, и сейчас рынок будет особое внимание обращать на действия ЦБ. Регулятор уже объявил о ряде мер поддержки финансового рынка, и все более вероятным видится начало интервенций. Это должно будет поддержать укрепление рубля и снижение волатильности, но в ближайшее время на российском рынке продолжит преобладать негатив", - пишут эксперты в комментарии банка.

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