"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Северстали", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Северсталь" представила сильные финансовые результаты за 4К21 (чуть хуже консенсуса). По итогам 2021 года EBITDA и FCFF компании обновили исторические максимумы, что позволило выплатить рекордный годовой дивиденд на уровне 327 рублей на акцию (доходность составила 21,8%). Однако повторение столь ударных результатов в 2022 году маловероятно в связи с замедлением мирового спроса на сталь и ценовой коррекцией. Согласно нашим расчетам, по итогам 2022 года "Северсталь" выплатит 214 рублей на акцию, что по-прежнему обеспечит высокую дивидендную доходность на уровне 14,3%. Также мы ожидаем, что во 2К22 компания закроет сделку по продаже "Воркутауголь" за $200 млн, в результате чего немного снизится долговая нагрузка. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для бумаг "Северстали" и ставим целевую цену на пересмотр", - отмечает аналитик инвесткомпании Василий Данилов.

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