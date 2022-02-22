ПСБ сохраняет прогнозную цену бумаг "Ленты" на уровне 280 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют прогнозную стоимость бумаг ПАО "Лента" на уровне 280 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в обзоре.

"Нейтрально оцениваем отчетность "Ленты". Отметим, что в 4К21 ускорился рост выручки до 18,6% г/г (в 3К21 - 13,3% г/г) благодаря росту количества чеков на 24,6% г/г. Рост происходит вследствие увеличения торговой площади, которая на конец четвертого квартала выросла на 15,6%. Онлайн-выручка продолжает демонстрировать высокие темпы прироста (+128% г/г). Рентабельность EBITDA увеличилась на 0,2 п.п., до 7,7%. Ожидаем, что новый импульс ритейлеру придаст приобретение компании "Утконос". Сохраняем целевую цену на уровне 280 рублей за бумагу, рекомендация - "покупать" (потенциал роста - 70% от цены закрытия в понедельник)", - отмечают эксперты ПСБ.

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