Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные результаты и макростатистика в США:

- Финансовые результаты за четвёртый квартал 2021 года по МСФО опубликуют "Юнипро" и ВТБ, "Роснефть" представит обновлённую стратегию до 2030 года;

- В США выходит февральская статистика: предварительный PMI (производственный, в сфере услуг и сводный), индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда, индекс потребительской уверенности от Conference Board.

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