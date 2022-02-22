Принципиальные изменения курса рубля в ближайшие дни маловероятны - "Алор Брокер"

Принципиальные изменения курса рубля по отношению к доллару США в ближайшие дни маловероятны, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российскую валюту поддерживают продление моратория Банка России на покупку валюты в Фонд национального благосостояния и гигантский приток экспортной валютной выручки. Но при этом в понедельник был очередной обвал цен ОФЗ, что негативно для рубля, поскольку часть вырученных от распродажи госбумаг денег идет на покупку валюты. В ближайшие дни не ждем принципиальных изменений по паре доллар/рубль, с очень большой вероятностью она продолжит торговаться в коридоре 75-78 руб./$1", - отмечает эксперт в комментарии.

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