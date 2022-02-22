Возможен подъем цены нефти выше $100/барр. в ближайшее время - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, будут торговаться во вторник в диапазоне $95-105 за баррель, тяготея к его верхней границе, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Мы опасаемся, что из-за высокой степени геополитической неопределенности спекулятивная премия в нефтяных котировках может расти и дальше, сценарий выхода цены нефти марки Brent выше $100 за баррель становится весьма вероятным. Отраслевые новости в ближайшие дни, скорее всего, могут оказывать лишь сдерживающее влияние на динамику котировок. Во вторник утром цена пытается уйти выше $97 за баррель, обновляя максимумы с осени 2014 года в ожидании прояснения позиции стран Запада в отношении антироссийских санкций. Считаем, что котировки нефти марки Brent во вторник будут находиться в диапазоне $95-105 за баррель, тяготея к его верхней границе", - пишет эксперт в комментарии банка.

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