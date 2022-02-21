Вероятна повышенная волатильность российских евробондов в ближайшее время - BCS GM

Вероятна повышенная волатильность российских еврооблигаций в ближайшее время, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Российские еврооблигации продолжат демонстрировать повышенную волатильность, пока геополитический риск представляется высоким. Мы сохраняем осторожный взгляд на еврооблигации и рекомендуем сохранять дюрацию портфеля менее 5 лет", - отмечает аналитик Кити Панцхава.

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