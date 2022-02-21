.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Геополитическая напряженность будет основным драйвером рынка ОФЗ на текущей неделе - BCS GM
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
21 февраля 2022 года 16:46
Геополитическая напряженность будет основным драйвером рынка ОФЗ на текущей неделе - BCS GM
Геополитическая напряженность останется в центре внимания инвесторов на текущей неделе и будет основным драйвером рынка ОФЗ, отмечает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Кити Панцхава. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
.
22 февраля 2022 года 12:20
Вероятно продолжение роста нефтяных цен в ближайшее время, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Цены на нефть продолжают подъем на торгах во вторник. Этой ночью будут опубликованы недельные данные по запасам от Американского института нефти (API). Тем не менее вряд ли данные по запасам... читать дальше
.22 февраля 2022 года 12:00
Риски ухода курса рубля к доллару выше 81 руб./$1 пока остаются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Геополитические новости продолжат определять динамику российских активов во вторник - особенно инвесторы будут следить за судьбой запланированных переговоров и за подробностями новых... читать дальше
.22 февраля 2022 года 11:37
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Северстали", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Северсталь" представила сильные финансовые результаты за 4К21 (чуть хуже консенсуса). По итогам 2021 года EBITDA и FCFF компании обновили исторические максимумы, что... читать дальше
.22 февраля 2022 года 11:07
Аналитики "Финама" повысили рекомендацию для акций Intel Corp. с "держать" до "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. Прогнозная стоимость для этих бумаг была сохранена экспертами на уровне $53,11 за штуку на ноябрь 2022 года, что предполагает потенциал роста 17,92% без учета... читать дальше
.22 февраля 2022 года 10:46
"Атон" подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций "ЛУКОЙЛа", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Правительство РФ может предоставить налоговые льготы по добыче на месторождении имени Юрия Корчагина. В силу специфики месторождения "ЛУКОЙЛ" не мог перевести его на режим НДД, что... читать дальше
.22 февраля 2022 года 10:28
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют прогнозную стоимость бумаг ПАО "Лента" на уровне 280 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в обзоре. "Нейтрально оцениваем отчетность "Ленты". Отметим, что в 4К21 ускорился рост выручки до 18,6% г/г (в 3К21 - 13,3% г/г) благодаря росту... читать дальше
.22 февраля 2022 года 10:13
Вероятна консолидация рынка ОФЗ на текущих уровнях на торгах во вторник, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Рублевые гособлигации в ожидании реакции западных стран на признание независимости ДНР и ЛНР, скорее всего, будут консолидироваться на достигнутом уровне во... читать дальше
.22 февраля 2022 года 09:56
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные результаты и макростатистика в США: - Финансовые результаты за четвёртый квартал 2021 года по МСФО опубликуют "Юнипро" и ВТБ, "Роснефть" представит обновлённую... читать дальше
.22 февраля 2022 года 09:44
Курс рубля, вероятно, будет консолидироваться во вторник в диапазоне 79-81 руб./$1 с возможным тестом верхней границы в зависимости от новостного потока, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Утром формируется неблагоприятный внешний фон для рубля. Рынки остаются под давлением в ожидании... читать дальше
.22 февраля 2022 года 09:33
Принципиальные изменения курса рубля по отношению к доллару США в ближайшие дни маловероятны, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Российскую валюту поддерживают продление моратория Банка России на покупку валюты в Фонд национального благосостояния и... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.