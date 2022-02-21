Инвестбанк Синара сохраняет долгосрочную позитивную оценку цены акций Intel

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют позитивную оценку стоимости акций Intel Corp. в долгосрочной перспективе, сообщается в обзоре.

"Intel переносит выпуск нового серверного чипа Granite Rapids с 2023 год на 2024 год. Рынок, как мы считаем, в полной мере учел влияние данной новости в пятничном снижении котировок бумаг эмитента. В долгосрочной перспективе сохраняем позитивный взгляд на цену акций Intel с прогнозной стоимостью $74 за штуку", - отмечают эксперты банка.

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