Краткосрочный ориентир по паре доллар/рубль - 75,5-78,5 руб./$1 - Сбер Управление Активами

Краткосрочным ориентиром по паре доллар/рубль является диапазон 75,5-78,5 руб./$1, отмечает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин.

Эксперт полагает, что на дальнейшую динамику курса рубля будут влиять цены на "чёрное золото", геополитические новости и спрос глобальных инвесторов на рисковые активы. В краткосрочной перспективе Малин ожидает колебание рубля в диапазоне 75,5-78,5 руб./$1.

По мнению стратега, на локальном долговом рынке в фокусе инвесторов будут данные по инфляции и геополитические новости. "Стратегически рынок ОФЗ привлекателен, поскольку в этом году мы ожидаем замедление инфляции, что будет способствовать положительной динамике котировок ОФЗ. Кроме того, текущие доходности облигаций уже учитывают вероятное ужесточение монетарной политики на ближайших заседаниях, что ограничивает возможность роста доходностей (и, соответственно, снижения цен) вследствие роста ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ РФ", - пишет Малин.

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