Sber CIB повысил рекомендацию для акций Юнипро до "покупать"

Аналитики Sber CIB повысили рекомендацию для акций "Юнипро" с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне 3,02 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на уровне 28% относительно текущих котировок, говорится в комментарии инвестбанка.

"Акции российских генерирующих компаний в 2021г в среднем подешевели на 12%, отстав от рынка в целом на 27 п. п., - отмечают эксперты. - Этому способствовало ускорение инфляции и повышение ключевой ставки Банка России, отрицательно повлиявшие на дивидендные перспективы. Ещё одним фактором снижения акций стали опасения насчёт возможного роста капиталовложений генерирующих компаний. При текущих котировках большинство акций генерирующего сектора привлекательны, так как предлагают высокую доходность. По мнению аналитиков, инвесторы обратят внимание на компании энергетического сектора в июне-июле, когда начнутся дивидендные выплаты. Окончательно восприятие сектора улучшится только после замедления инфляции и снижения процентных ставок, то есть, возможно, в конце года".

Аналитики Sber CIB повысили рекомендацию для акций "Юнипро" с "держать" до "покупать" в связи с переоценкой всего сектора. Целевая цена по бумагам компании - 3,02 руб. за акцию, что предполагает потенциал роста на уровне 28% относительно текущих котировок. При этом акции компании дают дивидендную доходность около 13%, исходя из ожидаемых в 2022г выплат, что выше, чем в среднем по сектору (10,8%).

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