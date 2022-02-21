BCS Express сохраняет умеренно позитивную оценку перспектив цены GDR "Ленты", отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Лента" представила позитивные результаты IV квартала. Темпы роста выручки ускорились до максимальных с I квартала 2018г уровней. Примечательно, что рост выручки был обеспечен не только экстенсивным развитием и эффектом от M&A сделок, но и органическим ростом. Показатель LFL-продаж ускорился до +7% - лучший результат со II квартала 2020г. Онлайн-сегмент продолжает показывать хорошие результаты, доля направления в совокупной выручке уже составляет 4,9%. В IV квартале темпы роста выручки замедлились относительно III квартала 2021г, но это в большей степени связано с эффектом растущей базы. Ожидания по бумагам "Ленты" на 2022г умеренно позитивные. Компания может стать одним из самых быстрорастущих ритейлеров на рынке, в том числе за счет приобретения более мелких сетей. В течение года особое внимание стоит уделить темпам роста онлайн-сегмента", - пишут аналитики инвесткомпании.

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