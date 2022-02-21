Котировки бумаг "Ленты" обладают значительным потенциалом роста - "Фридом Финанс"

Котировки бумаг ритейлера "Лента" обладают значительным потенциалом роста, прогнозная стоимость на горизонте 12 месяцев составляет 373 рубля за штуку, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

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