.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Доходности ОФЗ могут снизиться на 2-5 б.п. в понедельник - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
21 февраля 2022 года 10:27
Доходности ОФЗ могут снизиться на 2-5 б.п. в понедельник - ПСБ
Доходности рублевых гособлигаций могут снизиться на 2-5 б.п. на торгах в понедельник, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Спрос на российские активы в понедельник утром восстанавливается. Рынок позитивно отреагировал на сообщение о возможной встрече президентов США и России на тему безопасности и стратегической стабильности в Европе. На фоне ослабления геополитических рисков доходность ОФЗ в понедельник может снизиться на 2-5 б.п." - отмечает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
.
21 февраля 2022 года 15:23
Вероятно плавное ослабление ключевых валют ЕМ по отношению к доллару США на текущей неделе, сообщается в обзоре эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова. "Валюты развивающихся стран преимущественно окрепли на прошедшей неделе. Поддержку валютам развивающихся экономик в первую очередь... читать дальше
.21 февраля 2022 года 14:46
BCS Express оставил без изменений топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ОФЗ 26211, ПИК 001Р-03, АФК Система 001Р-13, РусАл Братск БО-001Р-03 и ОФЗ-ИН 52001, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Всплеск... читать дальше
.21 февраля 2022 года 14:23
Аналитики Sber CIB повысили рекомендацию для акций "Юнипро" с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне 3,02 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на уровне 28% относительно текущих котировок, говорится в комментарии инвестбанка. "Акции российских генерирующих компаний в... читать дальше
.21 февраля 2022 года 13:59
"Финам" понизил рекомендацию для акций Check Point с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $135,8 за штуку на конец 2022г, что предполагает апсайд 2,6%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Мы позитивно оцениваем перспективы бизнеса Check Point. Мы ожидаем сохранения... читать дальше
.21 февраля 2022 года 13:10
Курс рубля может возвратиться к уровню выше 78 руб./$1 в течение текущей недели - Банк "Санкт-Петербург"
Курс рубля может возвратиться к уровню выше 78 руб./$1 в течение текущей недели при дальнейшем росте геополитической напряженности, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Новые негативные геополитические новости (обстрелы на востоке Украины, эвакуация жителей в Россию) вновь вернули... читать дальше
.21 февраля 2022 года 12:48
Эксперты BCS Express выделили главные тренды и отобрали топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - "ЛУКОЙЛ", банк ВТБ, "Роснефть", "Яндекс" и Сбербанк. Стратеги инвесткомпании отмечают, что "ЛУКОЙЛ" - привлекательная компания на фоне... читать дальше
.21 февраля 2022 года 12:26
BCS Express сохраняет умеренно позитивную оценку перспектив цены GDR "Ленты", отмечается в комментарии инвесткомпании. "Лента" представила позитивные результаты IV квартала. Темпы роста выручки ускорились до максимальных с I квартала 2018г уровней. Примечательно, что рост выручки был обеспечен не... читать дальше
.21 февраля 2022 года 12:06
Нефтяные цены, вероятно, останутся под давлением на текущей неделе, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Вероятно, в связи с перспективами скорого снятия нефтяных санкций с Ирана цены на нефть на неделе останутся под давлением, а геополитический фактор продолжит объяснять более... читать дальше
.21 февраля 2022 года 11:49
Пара доллар-рубль, вероятно, останется в диапазоне 75-78 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре Росбанка. "Сложившиеся обстоятельства держат валютный рынок в напряжении, вынуждая его реагировать на любые заголовки с "полей". В целом, новостной фон текущей недели задан двумя предстоящими... читать дальше
.21 февраля 2022 года 11:31
Котировки бумаг ритейлера "Лента" обладают значительным потенциалом роста, прогнозная стоимость на горизонте 12 месяцев составляет 373 рубля за штуку, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Настоящее сообщение содержит мнение... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.