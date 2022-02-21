BCS Express позитивно оценивает средне- и долгосрочные перспективы цены акций Северстали

BCS Express позитивно оценивает среднесрочные и долгосрочные перспективы цены акций "Северстали" на фоне благоприятной конъюнктуры на рынке стальной продукции, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Северсталь" отчиталась за IV квартал 2021 года, в целом финансовые результаты оказались сильными. Совет директоров эмитента рекомендовал рекордные квартальные дивиденды за всю историю. На одну акцию будет выплачено 109,81 руб. или около 6,6% по текущим котировкам. Также "Северсталь" подняла прогноз по Capex на 2022 год до $1,6 млрд против ожидавшихся ранее $1,3 млрд (часть инвестпрограммы была перенесена с прошлого года). При прочих равных это должно оказать давление на дивиденды, однако эффект может быть сглажен благодаря корректировке дивидендной базы на extra-capex, - отмечает эксперт Василий Карпунин. - Среднесрочные и долгосрочные ожидания по акциям "Северстали" позитивные. Конъюнктура на рынке стальной продукции остается благоприятной. В краткосрочной перспективе на динамику бумаг будет оказывать прежде всего геополитика, однако за счет высокой доли выручки в валюте бумаги могут выглядеть устойчивее рынка".

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